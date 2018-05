Lo strano caso dei roghi ripetuti il 27 e 28 del mese

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una strana coincidenza. I bus di Roma prendono fuoco quasi sempre a fine mese. Sono diversi gli incendi che hanno coinvolto i mezzi dell'Atac nei giorni 27 e 28 negli anni passati.Sembra essere una vicenda occulta che ricorda quella di tanti crimini che si svolgono in giorni predeterminati; ma gli incendi che hanno coinvolto l'azienda dei trasporti capitolina condividono questa particolare coincidenza.Solo negli ultimi due anni circa dieci incendi a bus e mezzi dell'Atac sono capitati di 27 di 28. Una coincidenza degna da serial killer di serie tv americana poiché basti pensare che nel solo 2017 un bus ha preso fuoco il 27 marzo su via Tuscolana, un altro il 27 maggio a Ponte Mammolo e un altro ancora il 27 luglio su via Cassia. Per quanto riguarda il 28, nel 2017 due casi si sono verificati a Termini e Tuscolana rispettivamente a ottobre e a novembre.Coincidenze da statistica? Non solo. Già perché anche la Procura, che ha acquisito tutti i rapporti sugli incendi dei bus Atac, vuole vederci chiaro, analizzando proprio le date in cui si sono verificati i roghi. Probabilmente sarà solo per puro caso ma gli inquirenti non vogliono tralasciare nulla.(S. Fer.)