Lo stato d'emergenza sarà prorogato fino al 31 gennaio. Previa approvazione - scontata - del Parlamento. Lo ha ufficializzato il premier Conte durante la visita in una scuola nel Casertano. Attualmente lo stato di emergenza è previsto fino al 15 ottobre. La proroga - caldeggiata anche dal Comitato tecnico scientifico sulla base dell'andamento del contagio in Italia e nei Paesi vicini, Francia soprattutto, farebbe giungere lo stato di emergenza in cui vive l'Italia a un anno esatto dalla prima messa in campo della misura in seguito alla pandemia. «Dobbiamo resistere con il coltello tra i denti in questi 7-8 mesi difficili che ci attendono» è l'invito del ministro della Salute Roberto Speranza.

La proroga del provvedimento consentirà al governo di continuare ad agire in deroga su numerosi aspetti della vita pubblica grazie all'emanazione dei decreti della presidenza del Consiglio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 05:01

