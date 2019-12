Lo squillo di un telefono, l'immagine di una scalinata e la foto in bianco e nero di bambini in una scuola elementare. Tre pezzi che s'intersecano nella vita privata e compongono la vita artistica di Sergio Leone, il più romano tra tutti registi della storia del cinema, per la sua grandiosità, dice Gian Luca Farinelli, curatore della mostra C'era una volta Sergio Leone, all'Ara Pacis da oggi. Il telefono nero che squilla è lo stesso che Noodles, il personaggio interpretato da Robert De Niro, sente suonare in C'era una volta in America, l'ultimo film di Leone. La scalinata è quella di Viale Glorioso, il luogo dell'infanzia e delle avventure da ragazzino nel suo quartiere, Trastevere. E poi la foto. Difficili da riconoscere, eppure Ennio Morricone e Sergio Leone, sono insieme perché compagni di scuola alle elementari. A 90 anni dalla nascita e 30 dalla sua scomparsa, Roma (dopo Parigi) celebra il grande regista. La mostra, attraverso foto di scena, sequenze di film, oggetti di set, prende avvio dalle origini del mito, con una curiosità: entrambi i genitori, attori del cinema muto, girarono nel 1913 il primo film western italiano La vampira indiana. Un segno del destino per Leone, che iniziò la gavetta con Vittorio De Sica (comparsa in Ladri di Biciclette), Aldo Fabrizi, Steno per poi avvicinarsi ai registi americani che a Cinecittà giravano i peplum. (P. Tra.)

Martedì 17 Dicembre 2019, 05:01

