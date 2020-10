LO SPORTIVO PIÙ FAMOSO DEL PIANETA

Marco Zorzo

«Ringrazio Dio che mi ha fatto arrivare a questa età, in salute e lucido». Edson Arantes do Nascimiento, meglio conosciuto come Pelè, domani compie 80 anni. E aggunge: «Spero che quando andrò in cielo Dio mi riceva nella stessa maniera in cui tanta gente mi riceve qui sulla terra, per via del nostro amato calcio». Alla pari di Muhammad Alì (Cassius Clay), è stato l'atleta più intervistato e fotografato al mondo. Conosciuto in ogni angolo della terra.

L'unico ad aver vinto tre Mondiali di calcio (1958, 1962 e 1970), eletto dalla Fifa il migliore giocatore del secolo (scorso). Pelè, 1281 reti in carriera (nessuno come lui), è stato il calcio fatto persona. Il dualismo con Maradona? «Mi hanno paragonato prima a Di Stefano, poi con Sivori e infine con Diego. La verità? Che loro tre insieme non fanno un Pelè...». O' Rey non si smentisce nemmeno stavolta.

Giovedì 22 Ottobre 2020

