«Lo sport è autonomo, si prenda responsabilità»

Massimo Sarti

MILANO Rinvii al 13 maggio al posto delle porte chiuse decisi sabato in extremis, tra cui per il big-match Juventus-Inter. Restrizioni che in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna proseguiranno sino a domenica 8 marzo, come da nuovo decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Polemiche a non finire, con tanti club che gridano al rischio di un campionato falsato (lettera di diffida alla Lega del Brescia, che chiede recuperi più vicini nel tempo). La Serie A è in un ginepraio per l'emergenza Coronavirus.

La punta dell'iceberg, lo scontro dialettico bollente tra il presidente della Lega di A Paolo Dal Pino e l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, che aveva parlato di un torneo «alterato nei suoi equilibri» subito dopo il posticipo del match dello Stadium (oltre che di Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia). «Trasmettere gare in stadi vuoti sarebbe stato un pessimo biglietto da visita per il Paese. Marotta non parli di sportività e campionato falsato. L'Inter si è rifiutata di spostare la gara con la Juve a lunedì (stasera, ndr) per giocarla a porte aperte». Così Dal Pino. Piccata la controreplica di Marotta: «Proposta impraticabile e quasi provocatoria», ha detto all'Ansa. Tra i motivi, secondo la società nerazzurra: «Sarebbe andata contro la logica della tutela della salute pubblica, presupponendo la scomparsa dell'allarme in sole 24 ore. E poi lo stadio sarebbe stato aperto ai soli tifosi bianconeri».

La Lega ha applicato il criterio del rinvio (sempre al 13 maggio) anche a Sampdoria-Hellas Verona di questa sera, dopo la richiesta del Governatore della Liguria Giovanni Toti di far svolgere la partita a porte chiuse. La provincia di Savona, oltre a quella di Pesaro-Urbino, sono oggetto (come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) di divieti sino all'8 marzo, tra cui quello di svolgere manifestazioni sportive, a meno che avvengano a porte chiuse. Cui sarebbero condannate, nella prossima giornata, Atalanta-Lazio, Spal-Cagliari (sabato 7), Hellas Verona-Napoli, Bologna-Juventus e Inter-Sassuolo (domenica 8). «Ci opporremo alle porte chiuse a San Siro, visto che non sono state sinora applicate», ha aggiunto Marotta a RaiSport. Ulteriori posticipi farebbero salire a 15 le gare da recuperare. Tantissime.

Un caos che il consiglio straordinario di Lega (in conference call) avvenuto ieri non ha dipanato. È stata convocata d'urgenza un'assemblea dei 20 club per dopodomani, mercoledì, a Roma. Perde forza quindi la possibilità di spostare le semifinali di ritorno di Coppa Italia Juventus-Milan e Napoli-Inter a maggio, che dovrebbero invece rimanere nelle date già decise. Troppo difficile mettere tra mercoledì e giovedì prossimo i 6 recuperi del week-end appena concluso, anche perchè tre partite (Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia) sarebbero a porte chiuse e gli interisti di Lombardia non potrebbero andare comunque allo Stadium.

Altra opzione che prende piede: collocare i sei recuperi al posto del prossimo turno, che slitterebbe invece al 13 maggio. Ma solo Udinese-Fiorentina potrebbe disputarsi a stadio completamente aperto entro domenica. Tutte le restrizioni al momento verrebbero meno da lunedì 9 marzo, quando si penserebbe di riprogrammare Juve-Inter. Domani è un altro giorno...

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 05:01

