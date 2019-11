Lo spirito di osservazione è molto importante in età prescolare. Gli animali poi sono una grande passione per i piccini. Nell'albo illustrato Diversi? Uguali! si propone con grande intelligenza lo spirito di osservazione. Ci sono animali molto diversi da loro però accomunati da un dettaglio, e si invita il piccolo lettore a ragionarci, la zebra, l'ape, il lemure catta e la tigre, per esempio, condividono le strisce. Camaleonte, serpente, salmone e tartaruga le squame. I tentacoli uniscono il calamaro, la medusa, chiocciola, la talpa dal muso stellato. Un divertente percorso tra gli animali più noti e meno noti, e alla fine del libro, un piccolo gioco per continuare a riconoscere le caratteristiche comuni.

Diversi? Uguali! di H. Tekavec e P. Curnick, Vallardi, 14 euro

riproduzione riservata ®

Venerdì 15 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA