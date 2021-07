LO SPAGNOLO AD AURONZO

La conferma è arrivata direttamente dal ds della Lazio Igli Tare: Luis Alberto ha raggiunto i compagni nel ritiro di Auronzo di Cadore. Dopo aver disertato il raduno lo spagnolo, che si è confrontato anche con il dirigente albanese e che per questa mossa verrò multato, si è riunito al gruppo. Adesso la palla passa al neo tecnico Maurizio Sarri che proverà a convincerlo della bontà del progetto anche perché su di lui punta forte e spera di averlo a disposizione. Il giocatore invece vorrebbe lasciare la Lazio e spera che arrivi l'offerta giusta per andare via da Roma, in Spagna è seguito da Villareal e Atletico Madrid, da noi piace tanto al Milan ma i 60 milioni chiesti da Lotito, che dovrà dare il 25% di una eventuale cessione al Liverpool, hanno raffreddato ogni interesse. Ieri sera il primo faccia a faccia con Sarri, poi con tutta la squadra che non ha affatto gradito il suo gesto. (E.Sar.)

