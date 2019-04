Lo spaccio? Un affare di famiglia

Cercavano di mimetizzarsi tra le vecchiette e le persone che andavano a fare spesa e poterla fare franco pensando di passare inosservati. La loro spavalderia li ha traditi. Dosi di droga tra i banchi del mercato rionale di Villa Gordiani vendute ai tossicodipendenti della zona nell'orario di apertura. In manette sono finiti padre e figlio, titolari di un'attività commerciale di casalinghi, entrambe vecchie conoscenze delle forze dell'ordine.

I carabinieri della compagnia Roma centro che li hanno ammanettati dopo averli colti in flagranza di reato mentre vendevano una dose di cocaina, hanno trovato mezzo chilo di polvere bianca e quaranta grammi di hashish nascosto tra i detersivi e la carta igienica. Nel retrobottega i due pusher ambulanti, avevano anche un bilancino di precisione per pesare la droga e tagliarla con materiale chimico. Le indagini sono scattate quando i detective del nucleo operativo hanno visto lungo viale Venezia Giulia, una strada del Prenestino che una volta era una piazza di spaccio, due tossici che entravano nel mercato e con piglio deciso sono andati verso il banco dei casalinghi fingendosi clienti.

I due dopo aver consegnato le banconote al figlio trentunenne hanno ricevuto dal padre di sessantatré anni degli involucri che contenevano cocaina. Questo ennesimo blitz antidroga avvenuto a breve distanza da quelli che nei giorni scorsi hanno messo a segno i carabinieri e che hanno visto in manette quasi cinquanta persone, mette in luce di come ormai il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti costituisce un allarme sociale e che la cocaina è talmente diffusa che la si può trovare anche al mercato. Non è la prima volta che i pusher trasformino attività di copertura apparentemente pulite, come bar, bancarelle e negozi in centrali di spaccio.(E. Orl.)

