Lo showcase della nuova stella indie Clavdio (foto) e della giovane emergente Alice Robber dà il via alla stagione del Circolo degli Illuminati che dedicherà il venerdì agli studenti con il party Smash, il sabato alla musica internazionale di Minù, agli eventi enogastronomici ai market domenicali. La Indienight di apertura, venerdì, oltre a Clavdio e Alice Robber, comprenderà i set di DJ Effe e dei resident di Smash Blackie e DJ Metto. Il sabato, nel club di via Libetta, è della notte a tema (quest'anno Dreamers) targata Minù, alla ottava edizione. Apre la stagione il talento olandese William Djoko - figlio di padre camerunense e madre ucraina - con il suo set energico in cui house, techno e soul si mischiano con grande efficacia. Prima di lui il resident deejay Jujet. Le serate Minù ospiteranno anche Valentino Kanzyani+Germano Ventura (5/10); Minù Soundsystem (12/10); Apollonia+Germano Ventura (19/10) e Lamache + Jujet (26/10)

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

