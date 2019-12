Lo Shirley Temple spiegato da Antonio

Antonio Di Mora, restaurant director e sommelier del Joia di Milano, insegna a preparare a casa il drink analcolico Omaggio a Shirley Temple.

Ingredienti: 1 litro di acqua, 500 gr di zucchero, succo fresco di bergamotto filtrato, 300 gr di mirtilli; 2 ramoscelli di rosmarino.

Preparazione: fare lo sciroppo di zucchero sciogliendo in un litro d'acqua 500 gr di zucchero. Inserire i ramoscelli di rosmarino e lasciare raffreddare. Mettere i mirtilli con un po' di succo di bergamotto in un pentolino, portare a ebollizione per 2 minuti, quindi creare una purea passandoli al setaccio e poi filtrare.

Preparazione: inserire nel bicchiere 4 cubetti di ghiaccio, mezza tazzina da caffè di succo di bergamotto, 1 tazzina di sciroppo al rosmarino, 2 cucchiaini di purea di mirtilli. Completare con acqua gasata e decorare con arancia essiccata. (N.Cav.)

Giovedì 12 Dicembre 2019, 05:01

