Lo scrittore Luis Sepùlveda infettato in Portogallo

Lo scrittore cileno Luis Sepúlveda è ricoverato da sabato mattina, in Spagna, dopo che è risultato positivo al Coronavirus.

A confermare la notizia ai media è stata la moglie, la poetessa Carmen Yanez, messa in isolamento insieme ad altre persone a loro vicine, anche se non presenta al momento sintomi della malattia. Tuttavia, secondo alcuni media locali, anche la moglie di Sepúlveda sarebbe positiva al Coronavirus.

Sepúlveda, 70 anni, è il primo paziente celebre ad essere stato contagiato dal Covid-19: attualmente si trova ricoverato nel reparto di malattie infettive del Central University Hospital of Asturias di Oviedo, dopo aver fatto ritorno da un viaggio in Portogallo dove ha partecipato ad un festival letterario. L'autore di Il vecchio che leggeva romanzi d'amore e il bestseller internazionale Storia di una gabbianella e del gatto avrebbe avuto i primi sintomi il 25 febbraio e si sarebbe rivolto per la prima volta a un medico il 27 febbraio, che ne ha disposto il ricovero nell'unità di sorveglianza intensiva dell'ospedale Covadonga di Gijón per una sospetta polmonite.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 05:01

