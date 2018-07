LO SCONTRO

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniIl decreto Dignità, difeso a spada tratta dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio, non piace agli industriali. Secondo Confindustria, infatti, la perdita di posti di lavoro, causata dalla stretta sui contratti a termine, sarà anche peggiore di quella prevista - e fortemente contestata dal ministro - dall'Inps (3.300 lavoratori in meno nel 2018 e 8 mila l'anno dal 2019 al 2028). Il direttore generale di viale dell'Astronomia, Marcella Panucci, ha chiesto al governo di non fare «brusche retromarce» sul lavoro, e di agire più che sui contratti a tempo determinato, nei numeri in linea con la media europea, sul cuneo fiscale, unica strada per far crescere l'economia e creare posti di lavoro.Una valutazione che ha mandato su tutte le furie il leader pentastellato che ha accusato l'organizzazione di fare «terrorismo psicologico».A far da paciere ci ha provato il premier Giuseppe Conte: «Confindustria fa la sua parte, ma secondo me fraintende. A leggere con attenzione il decreto dignità si accorgerà che non ha nulla da temere». Quel che è certo è che durante l'iter parlamentare il decreto subirà delle variazioni. Lo stesso esecutivo sta studiando la possibilità di inserire nel testo già una misura che alleggerisca il costo del lavoro e anche degli incentivi per chi trasforma i contratti precari in tempi indeterminati. Per sostenere la stabilizzazione dei contratti potrebbe essere previsto un meccanismo di credito d'imposta che consenta alle imprese di recuperare i costi aggiuntivi per i rinnovi dei contratti a tempo (lo 0,5%). Verranno poi quasi certamente reintrodotti i voucher, come chiede la Lega e resi utilizzabili nei settori dell'agricoltura e del turismo. «Non torneremo a un uso selvaggio dei buoni lavoro», ha assicurato Di Maio. Il testo è arrivato questa settimana sul tavolo delle Commissioni Finanze e Lavoro della Camera e domani scade il termine per la presentazione degli emendamenti. L'obiettivo è licenziare il testo entro la settimana per poi consentire al Parlamento di convertirlo entro l'11 settembre.riproduzione riservata ®