Lo schema è abbastanza consolidato: i due protagonisti vengono da mondi opposti e sono destinati a detestarsi ineluttabilmente, ma poi... Lei è una ragazza francese di origini maghrebine che vive nella banlieue, lui un professore universitario snob, sprezzante e vagamente razzista, e il loro incontro non può che provocare scintille, ma si troveranno costretti in una dinamica mentore-allieva per preparare un concorso di eloquenza.Se in questo Quasi nemici (titolo furbetto che ammicca a un film francese di gran successo di qualche anno fa) la traccia narrativa non brilla per originalità, la forza sta nei due attori: Daniel Auteuil dà il meglio nei panni del barone arrogante, destrorso e autoritario e la giovane Camélia Jordana - diventata famosa in patria come cantante grazie a un talent show - è una bella sorpresa che si impone per presenza scenica e personalità. In più, mettere al centro del conflitto l'arte della retorica, ovvero la capacità di sapere convincere - e manipolare - grazie all'uso sapiente delle parole è una scelta forte e intelligente. Soprattutto di questi tempi. (M. Gre.)QUASI AMICIdi Yvan Attal