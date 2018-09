LO SCANDALO

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèUna mazzetta per risolvere le lungaggini burocratiche relative all'assegnazione delle case popolari. Sono sei le persone arrestate, tutte ai domiciliari, e ben 52 gli indagati in seguito ad una lunga attività investigativa che, dal 2015 a oggi, ha permesso di scoprire un sistema di corruzione ben radicato all'interno dell'Ater, l'istituto che gestisce gli edifici popolari.Tra gli arrestati compaiono anche un funzionario e un dipendente dell'Ater, oltre ad un dipendente del Comune di Roma. Le indagini degli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal sostituto Francesco Dall'Olio, hanno messo in luce diversi casi relativi ad una cinquantina di abitazioni popolari nei quartieri Montesacro, Tufello e Ostiense. I funzionari pubblici, in cambio di cospicue somme (circa 1000 euro), indicavano le case presenti nel database dell'Ater e disponibili per essere occupate.Pagando invece somme ancora più grandi, oppure favorendo acquisti agevolati di auto, motori delle barche e lavori di ristrutturazione, i funzionari corrotti in cambio offrivano anche sanatorie di ogni genere. In alcuni casi, le somme indebitamente intascate da dipendenti e funzionari dell'Ater e del Comune di Roma avrebbero raggiunto i 17mila euro.Il lavoro della Procura capitolina ha permesso di svelare anche l'esistenza di un vero e proprio tariffario per ogni genere di queste particolari commissioni. Un sistema parallelo, ma interno all'Ater, che permetteva quindi di ottenere sanatorie e scalare in modo illecito le graduatorie.Decisivo, ai fini delle indagini, anche il lavoro degli uomini della Polizia Roma Capitale e del Commissariato di Polizia di Fidene. Dalle intercettazioni telefoniche è risultato evidente come i funzionari e i dipendenti dell'Ater e del Campidoglio gestissero il sistema di corruzione.«C'avemo in mano la graduatoria, ce l'ho io!», si vantava ad esempio un dipendente comunale. Un altro indagato, invece, rivelava altri particolari: «Devono dare subito i soldi che chiediamo, altrimenti questi una casa dell'Ater non la vedranno mai. Se ci danno quello che vogliamo, bene, altrimenti si possono pure scordare la residenza». In alcuni casi, addirittura, si sarebbero scatenate delle aste per queste tangenti. «Ecco, io sto a aspettà quello che offre de più», spiegava uno degli indagati ad un'altra persona finita nel mirino della Procura.riproduzione riservata ®