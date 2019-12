Lo sapevate che si può prevedere il clima tra cento anni? Che si può misurare il ghiaccio perduto? Che clima e meteo sono molto diversi? Che i due Poli non sono freddi uguali? In un gioco divertente e serio insieme, Federico Taddia intervista la climatologa Elisa Palazzi. Taddia non ha bisogno di presentazione: autore di numerosi libri per bambini e ragazzi, scrive per La Stampa, per Topolino, collabora con radio e tv. Elisa Palazzi lavora per il Cern di Torino, studia i cambiamenti climatici nelle regioni di montagna e i loro effetti, soprattutto sulle risorse idriche. E come in ogni libro della collana Teste Toste di Taddia, si affrontano temi complessi con intelligenza e chiarezza senza mai svilire l'aspetto scientifico ma con grande capacità divulgativa.

Perché la terra ha la febbre?

di F. Taddia e E. Palazzi,

Editoriale Scienza, 12,50 euro

Venerdì 6 Dicembre 2019, 05:01

