Lo chiamavano il sindacalista d'assalto, Pierre Carniti, storico dirigente della Cisl, scomparso ieri all'età di 81 anni. Sindacalista ma anche intellettuale, politico, non ha mai smesso di difendere il lavoro da quando, giovane tipografo, cominciò a fare sindacato nella Milano industriale della fine degli anni 50. Nipote della poetessa Alda Merini, divenne segretario della federazione dei metalmeccanici della Cisl nel 1970 per poi arrivare alla carica di segretario generale dal 1979 al 1985. Anni di lotte e di conquiste del lavoro, con la grande stagione unitaria del sindacato che entrò in crisi con l'accordo sulla scala mobile che lui sosteneva in dissenso con la Cgil. Le parole migliori per ricordarlo le ha usate il segretario della Fim Cisl, Marco Bentivogli: Grazie Pierre di averci insegnato a non temere il futuro. (M.Oss.)