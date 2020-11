Lo aveva denunciato, poi era tornata da lui: un ultimo tentativo di salvare un matrimonio devastato. Aisha El Abiou, 30enne marocchina, madre di tre bambini, un quarto in arrivo, alla fine ha pagato con la vita: uccisa con due coltellate nel petto dal marito e connazionale Jennati Abdefettah, magazziniere 40enne.

È successo a Cadoneghe, nel Padovano. Un mese fa Aisha aveva presentato denuncia per maltrattamenti, e si era trasferita con i tre figli a casa di un'amica: ai carabinieri la giovane mamma aveva raccontato il suo incubo, un marito ossessionato dalla gelosia. Ma la richiesta di allontanamento era stata rifiutata dal pm: dall'audizione dei testimoni non sarebbero emersi con chiarezza gli estremi del maltrattamento. La donna aveva poi ritirato la denuncia, forse anche «perché non sapeva dove andare», ha spiegato il sindaco della città, Marco Schiesaro. Nella notte di martedì la tragedia: «Venite, ho ucciso mia moglie», ha detto al telefono ai carabinieri. Al loro arrivo Aisha era sul letto, il cuore trafitto da un coltello da cucina: il marito è stato portato in carcere, i figli dati in custodia ad un'amica.(D.Zur.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA