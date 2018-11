Liverpool, un clamoroso ko Tottenham (2-1) in rimonta

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Da Belgrado arriva il risultato che non ti aspetti nel gruppo C di Champions League, con la Stella Rossa che batte 2-0 il Liverpool, colpito da una doppietta di Pavkov (22' e 29'). Ai Reds non riesce la fuga forse decisiva, ed ora in corsa per gli ottavi ci sono anche i serbi. Dal Tottenham nessun aiuto all'Inter nel gruppo B: gli Spurs, tanto per cambiare, devono ringraziare Kane (13 gol in 14 gare di Champions), che al 78' ed all'89' ribalta l'iniziale rete degli olandesi con De Jong (2'). Londinesi a -3 dai nerazzurri ed ancora vivi.Nel gruppo A l'Atletico Madrid (33' Saul, 80' Griezmann) batte 2-0 e raggiunge a 9 punti il Borussia Dortmund. Sotto di 5 lunghezze c'è il Club Brugge, che dilaga 0-4 al Louis II su un deludente Monaco. Nel gruppo D Porto quasi aritmeticamente qualificato con il 4-1 interno, sotto il diluvio, sulla Lokomotiv Mosca. Si mette bene anche per lo Schalke 04: 2-0 sul Galatasaray. (M.Sar.)