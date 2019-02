Liverpool-Bayern, il derby di Klopp

Marco Zorzo

MILANO - Jurgen Klopp pagherebbe il biglietto, se non fosse coinvolto. Liverpool-Bayern Monaco più che un ottavo di Champions, potrebbe essere una semifinale, se non una finale. La sfida di stasera ad Anfield Road (alle 21, diretta Sky Sport) accende l'animo del tecnico tedesco alla guida dei Reds: «Vogliamo vincere entrambe questa gara, c'è ancora molta strada da fare. Sono davvero felice di poter giocare una partita così, se non fossi coinvolto direttamente proverei sicuramente ad acquistare i biglietti. A Liverpool sono cresciuto, io così come la squadra. Adesso la gente pensa che possiamo battere il Bayern, questa è davvero una grande cosa, ma dobbiamo provarlo in campo».

Dalla parte opposta, sponda tedesca, Arjen Robben, vicino al rientro ma non troppo contento di giocare ad Anfield: «Penso che lo stadio peggiore per me, probabilmente è quello del Liverpool. Ce ne deve essere uno: hai sempre il tuo avversario preferito e ce ne deve sempre essere uno negativo». Appunto.

Sempre alle 21 c'è anche Lione-Barcellona. Qui il pronostico sembra pendere tutto per i blaugrana, ma occhio all'Olympique...

