Liverpool, basta la parola: Barça distrutto

Marco Zorzo

MILANO - Ci sono notti magiche. Che restano scolpite nella memoria. E quella vista ad Anfiled, targata Liverpool di Jurgen Klopp, è una di queste. Il cuore oltre l'ostacolo. Barcellona a casa, per il secondo anno consecutivo, dalla Champions. Stavolta in semifinale, dopo lo 0-3 patito 12 mesi fa all'Olimpico dalla Roma ai quarti. Dovevano perdere 4-0 per non andare in finale a Madrid. Messi & C. sono riusciti nell'impresa di farsi cacciare dai Reds. Tra l'altro, orfani di Salah e Firmino, le stelle in tribuna.

Decidono la contesa che vale la notte di una impresa da raccontare le doppiette di Origi (7' e 79') e Wijnaldum (54' e 56'). Incredibile ma vero. Nel mezzo pure un paio di paratone di Alisson. Ma soprattutto un grandissimo Liverpool e un piccolissimo Barça. Che più piccolo di così non si può. Messi impercettibile (ha ragione Maradona quando dice che non è un leader), come il Pistolero Suarez. Ex invisibile e fischiatissimo.

Stasera ad Amsterdam Ajax-Tottenham deciderà la seconda finalista. Gli olandesini terribili partono dall'1-0 conquistato a Londra. Ma in questa Champions incredibile, c'è da aspettarsi di tutto. Oh, yes!

