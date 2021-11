Liverpool, attentato fallito grazie al tassista eroe

Mario Fabbroni

Perry si sarebbe accorto delle intenzioni del passeggero e avrebbe chiuso le portiere, per evitare che l'attentatore riuscisse a uscire ed entrare nell'ospedale. Era ancora nell'auto quando si è verificata l'esplosione. Si è salvato davvero per miracolo David Perry, il tassista eroe sopravvissuto all'attentato di domenica sera a Liverpool.

Lo ha raccontato la moglie Rachel al quotidiano The Telegraph: «David sta bene, ma è tutto indolenzito e sta cercando ancora di metabolizzare quello che è avvenuto - ha raccontato la donna -. Ci sono molte voci su di lui, che è stato un eroe e ha chiuso il passeggero nell'auto. Ma la verità è che è fortunato ad essere vivo, come sia riuscito a scappare è un miracolo. Sicuramente ha avuto un angelo custode».

In un video definito «scioccante» dai media britannici si vedono le fasi clou dell'attentato che ha causato la morte del passeggero (l'attentatore) e il ferimento del tassista. l veicolo si dirige, sbandando, verso l'ingresso del Liverpool Women's Hospital per poi inchiodare a pochi metri dalla reception. Quindi si verifica un'esplosione dentro il taxi, dal fumo si vede il tassista che esce stordito dall'auto. Un gesto eroico, quello di Perry, che potrebbe aver impedito una stragenell'ospedale. In Gran Bretagna il premier Johnson ha innalzato da sostanziale a grave il livello di allerta.



Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 05:01

