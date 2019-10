Litiga, scende dal mezzo e viene travolto

Un banale litigio che si è trasformato in tragedia. Un uomo di sessant'anni è morto sabato notte travolto da una Volkswagen Polo guidata un giovane ubriaco, proprio mentre stava discutendo in strada con un altro automobilista con il quale aveva avuto un diverbio. L'incidente è avvenuto in via Adda, la provinciale fra Inverago e Monza, in Brianza. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era sceso dalla sua Nissan Micra per discutere con un altro automobilista al volante di un'Alfa 147. Un litigio iniziato già nella zona dello stadio Brianteo. Ma, prima che potesse raggiungerlo per chiarirsi, è stato colpito in pieno da un terzo automobilista che viaggiava su una Polo a folle velocità. L'uomo è stato sbalzato per decine e decine di metri. Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte del 118. L'investitore, un giovane di Concorezzo, è stato sottoposto ad alcol test ed è risultato molto al di sopra degli standard consentiti. Per lui sono scattate le manette. L'accusa è di omicidio stradale. (M.Poi)

Lunedì 7 Ottobre 2019, 05:01

