Litiga in casa con la moglie e la uccide a colpi di pistola

Emilio Orlando

Le liti sempre più frequenti avevano ormai indebolito il loro rapporto. Ieri mattina poco dopo mezzogiorno, la situazione è precipitata. Al punto che Antonio Brigida, un autotrasportatore sessantenne, ha impugnato la pistola che deteneva regolarmente ed ha fatto fuoco contro Carmen Vernica la moglie quarantacinquenne. Centrata al petto: è morta sul colpo.

Dopo averla assassinata ha chiamato i carabinieri e con la voce rotta ha confessato: «Ho ucciso mia moglie, venite a prendermi». Quando i militari sono entrati nell' appartamento, l'uomo aveva ancora in mano la pistola e la testa abbassata. È la tragedia avvenuta in via delle Noci a Cave, un comune di diecimila anime alle porte di Roma. La coppia, anche se non c'è una conferma ufficiale, a dire dei vicini stava per separarsi. La donna, di origine romena era infastidita dalle continue scenate di gelosia da parte del marito. Entrambi avevano avuto figli da matrimoni precedenti. «Era una coppia molto discreta racconta una vicina di casa - ultimamente forse tra loro le cose non andavano come un tempo. Prima erano molto più affiatati. Carmen aveva deciso si tornare a lavorare come badante, mentre Antonio continua la donna andava a fare il volontario alla croce rossa di Olevano Romano dove era molto conosciuto ed apprezzato. Nessuno avrebbe mai immaginato che potesse commettere qualcosa di così orribile».

Quello di Cave è il terzo femminicidio in tre settimane ed il sedicesimo da inizio anno. Ad aprile la quarantaquattrenne Romina Iannicelli, al secondo mese di gravidanza, venne uccisa dal marito Giovanni De Cicco, nel loro appartamento a Cassano allo Jonio, in Calabria. Il giorno dopo, il 17 aprile, Moncef Naili, tunisino di cinquanta quattro anni, strangola a morte la moglie, Elvia Bruno.

I due si erano sposati nel 2016, ma il matrimonio entrò in crisi subito dopo.

Nell'ultimo periodo, la donna, che aveva iniziato a lavorare come badante, voleva lasciarlo, a causa delle sue continue scenate di gelosia, e avevano avviato le pratiche per la separazione. Una decisione che ha scatenato la rabbia dell'uomo, che lavorava saltuariamente come cuoco in un pub. La strangolò afferrandola per il collo.

