Litiga con la moglie, accoltella il figlio e lancia la figlia di 6 anni dal balcone

Flavia ScicchitanoDramma a Taranto, dove un uomo ha accoltellato al collo il figlio di quattordici anni e ha lanciato la figlia di sei anni dal balcone al terzo piano di un appartamento di uno stabile del rione Paolo VI. L'episodio sarebbe avvenuto al culmine di una lite familiare. Il padre, di 49 anni, è stato arrestato per tentato omicidio. La bambina, ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Santissima Annunziata, è in fin di vita: è stata sottoposta a un delicato e complicato intervento chirurgico nell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. I medici stanno cercando di drenare liquido nel torace. La piccola ha importanti lesioni al fegato e ha riportato due traumi molto seri, uno cranico e l'altro mascellare. Non sarebbero gravi, invece, le condizioni dell'altro figlio: il ragazzo ha riportato infatti una ferita al collo, giudicata guaribile in 15 giorni.Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe nato da un litigio tra l'uomo e l'ex moglie, per gli incontri con i figli. Ieri pomeriggio il 49enne si è presentato nella casa dove vivono la donna con i figli, in viale XXV Aprile, ed è scoppiata l'ennesima discussione. Dopodiché si è scagliato con violenza sui due bambini.I carabinieri hanno però spiegato che al momento dell'aggressione la madre dei ragazzi non era presente. Nell'appartamento c'erano invece la madre del 49enne e il cognato. Le grida disperate della donna hanno immediatamente richiamato i vicini. L'uomo non è fuggito, è rimasto sul posto ed è stato subito fermato dai carabinieri intervenuti insieme al 118 per i soccorsi. Al momento dell'arresto l'aggressore ha rischiato il linciaggio da parte dei residenti della zona.Sono diversi i punti ancora da chiarire, ma sembra che a scatenare l'ira del padre sia stata l'ennesima lite riguardo gli incontri con i figli. Una situazione che si era fatta ancor più tesa dopo che all'uomo era stata sottratta la potestà genitoriale. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Taranto, guidato dal tenente colonnello Roberto Spinola. Gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni per fare piena luce sull'accaduto.