Litiga con l'autista e prende a sassate il bus

Una lite per una precendenza mancata. Il dito medio che si alza, le parole che diventano parolacce. Gli insulti che si trasformano in minacce. E il culmine della zuffa finisce a colpi di sampietrino contro i vetri di un bus.

È successo sabato a Casal Palocco quando, intorno alle 16, una lite stradale ha coinvolto un automobilista e il conducente del bus. Dai toni alti agli insulti, la lite è degenerata, sfociando in un lancio violento di pietre e bottiglie contro il pullman. Il mezzo della linea 014 è stato danneggiato, il parabrezza è andato in frantumi, e anche l'autista è stato colpito. Secondo quanto ricostruito l'automobilista a seguito di un litigio è sceso dalla propria auto ed ha scagliato alcuni oggetti contro il bus in via di Casal Palocco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Ostia.

Ma non si tratta dell'unico caso di questo genere. Neanche ventiquattro ore dopo, un altro bus della linea Roma Tpl è stato danneggiato dal lancio di sassi da parte di alcuni passanti. Il mezzo è stato colpito da pietre da parte di ignoti. Fortunatamente nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. L'episodio è accaduto domenica mattina a Centocelle, alla periferia Est di Roma. Secondo quanto riferito dal conducente ai militari dell'Arma, il bus stava transitando in piazza dei Gerani quando ha sentito una botta sulla fiancata. Il colpo ha spaccato un vetro laterale. A bordo del pullman erano presenti dieci passeggeri, tutti rimasti illesi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Centocelle. L'allerta al 112 è stata lanciata dallo stesso conducente del mezzo pubblico intorno alle 8 del mattino. Subito dopo il mezzo è stato costretto a rientrare in deposito.

