Litiga con il passeggero e lo investe

Paura e delirio a Corviale, periferia ovest della Capitale. Un autista Atac, dopo una lite con un passeggero che era stato invitato a scendere dall'autobus, ha tentato di investire l'uomo, che si era posizionato al centro della strada per impedire al mezzo di proseguire la sua marcia. Tutto è finito su un filmato diventato virale e visibile sul nostro sito Leggo.it

È accaduto nei pressi di largo Cesare Reduzzi, dove si trova il capolinea della linea 786, una delle più affollate di Roma. A immortalare la scena è stato un incredulo residente, che dal balcone di casa aveva assistito all'inizio della lite tra i due uomini. La discussione sarebbe iniziata per futili motivi: sembra che l'uomo, residente nella zona, avesse preteso di salire sull'autobus con almeno tre cani, tutti senza guinzaglio né museruola.

L'autista del bus, non volendo sentire ragioni di fronte alla palese violazione delle regole di condotta stabilite da Atac, aveva intimato all'uomo di scendere e sembrava essere riuscito nel suo intento, ma non aveva fatto i conti con la vendetta del passeggero. Quest'ultimo, infatti, dopo essere sceso dal bus, si era piazzato al centro della strada, deciso a bloccare il bus e fotografare targa e matricola del mezzo pubblico.

A questo punto, l'autista, sorprendentemente, ha dato gas, fino a raggiungere e colpire l'uomo. Difficile stabilire la gravità dell'impatto, anche perché il momento preciso non si vede nel filmato registrato sul posto e diffuso in seguito. L'uomo, comunque, sarebbe rimasto ferito solo in maniera lieve.

La vicenda è stata poi segnalata ad Atac, che ha reso noto di aver avviato un'indagine interna sui fatti, giudicati dall'azienda «molto gravi», e di averli anche segnalati alle autorità competenti. Atac ha anche reso noto di essere riuscita a risalire all'identità dell'autista immortalato nel video, che è stato sospeso ed è ora in attesa di sanzioni disciplinari interne. Potrebbe perdere il posto di lavoro, oltre a ricevere una denuncia penale per tentato omicidio.

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

