Litiga col fidanzato e lo accoltella

I Carabinieri di Civitavecchia hanno arrestato un indiano 34enne, accusato di aver tentato di uccidere il compagno 70enne con il quale conviveva, nel corso di un'accesa lite. I militari sono intervenuti, nella notte, presso un'abitazione nei pressi del parco Paolo Borsellino, a Cerveteri, in seguito a una chiamata dei vicini che avevano segnalato una furiosa lite tra i due uomini.

I carabinieri, una volta avuto accesso all'abitazione, si sono trovati davanti a una scena da film, dove l'uomo di origini indiane brandiva un coltello da cucina grondante sangue e a terra agonizzante vi era l'uomo italiano, con numerose ferite. L'aggressore è stato immediatamente bloccato: la vittima è ricoverata in prognosi riservata, non in pericolo di vita. Non ancora chiari i motivi del litigio, che da una prima ricostruzione sembrerebbero legati ad una crisi nel loro rapporto. L'abitazione è stata sequestrata e sul posto è intervenuta la sezione rilievi del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Ostia, per effettuare il sopralluogo volto a ricostruire la dinamica della vicenda. Il coltello utilizzato per il ferimento è stato recuperato e sequestrato e l'aggressore, al termine degli accertamenti è stato arrestato per tentato omicidio.

