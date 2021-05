Liti e maltrattamenti in famiglia sempre più violenti. Nella Capitale è allarme reati da codice rosso. L'ennesimo litigio all'alba ha svegliato tutto il vicinato. Le grida d'aiuto della donna questa volta erano strazianti, perché il compagno la stava torturando con la punta di un trapano elettrico lunga sessanta centimetri. Il peggio per la vittima è stato scongiurato dall'arrivo dei carabinieri della stazione di Tor Vergata, che hanno disarmato il convivente e lo hanno ammanettato. I sanitari del 118, accorsi nell'abitazione della coppia, hanno riscontrato nella trentacinquenne una vistosa ferita lacero contusa nella parte superiore dell'orecchio sinistro. Al pronto soccorso del policlinico Casilino, dopo gli esami radiologi, è stata riscontrata alla vittima una frattura scomposta delle ossa nasali, oltre a contusioni multiple alle braccia e alla gamba sinistra e a un trauma facciale. La ragazza nella denuncia ha raccontato che in passato, era stata picchiata più volte dal compagno durante i litigi, che scoppiavano sempre per futili motivi. (E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA