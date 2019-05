Lite tra stranieri ubriachi degenera in omicidio. Uno dei tre immigrati dopo essere stato spinto dagli altri due è caduto sbattendo la testa. Il colpo a terra gli è stato fatale. La vittima è un romeno. Gli altri partecipanti alla lite sono fuggiti, ma la polizia del commissariato Esposizione è sulle loro tracce. La tragedia è avvenuta ieri sera al chilometro 1407 di via Ostiense nell'area di servizio della Kero Petrol.

Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato il pestaggio e ripreso i volti dei partecipanti alla rissa. La zona è piena di sbandati dell'Est Europa, che vivono nelle baracche sul greto del Tevere, che si trova a poca distanza dalla scena del crimine. Non si esclude che il litigio sia scoppiato proprio tra i disperati che girovagano nella zona e che sono dediti a furti e rapine. Poco distante da dove è avvenuto il pestaggio dello straniero, venne rapinato ed ucciso Luigi Moriccioli. L'uomo era in bici sulla ciclabile quando due romeni lo assalirono per rubagli il portafogli ed il telefono cellulare.(E. Orl.)

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA