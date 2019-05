Lite in casa, neonato cade dalla culla

Ha scaraventato la moglie contro la culla dove dormiva il figlio di due mesi. Il piccolo è caduto sbattendo la testa ed ha riportato un trauma cranico. Come tutte le sere, l'uomo era rincasato ubriaco ed aveva iniziato a picchiare la donna fino a farle perdere l'equilibrio.

Un incubo per la moglie iniziato da subito dopo il matrimonio. Tanta la paura per le sorti del bimbo, che è stato trasportato al pronto soccorso del Grassi di Ostia. La vicenda è avvenuta martedì mattina all' alba nella zona dell' idroscalo di Ostia. Il marito violento, un romeno di venticinque anni che in passato aveva avuto qualche problema con la giustizia, dopo una notte passata a sbronzarsi nei bar del litorale è rientrato a casa ed ha subito aggredito la moglie ed un egiziano, vicino di casa della coppia, che ha tentato di difenderla. Nessun innesco particolare aveva innescato il litigio tra i coniugi. Solo tanta violenza inaudita che il marito ha scaricato sulla compagna.

Le urla hanno svegliato i dirimpettai che hanno chiamato i carabinieri e l'autoambulanza. «E' un film che va in onda ogni notte - commentano alcuni vicini. L'altra notte ne ha pagato le spese quel piccino. Litigano di continuo, il marito è sempre alticcio e litigioso. Prima o poi ci scapperà il morto».

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Non è il primo episodio di violenza che vede come vittime i neonati ad essere balzato alle cronache. A febbraio scorso una bambina di ventidue mesi venne ridotta in fin di vita dal compagno violento della madre. Il fatto accadde a Genzano, una località dei Castelli Romani distante una mezz'ora di macchina da Roma. In Sicilia un bambino subì gravi lesioni mentre dormiva, provocate dal padre e dalla madre che stavano litigando in maniera violenta. (E.Orl.)

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

