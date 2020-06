Linfomi, innovazione e qualità della vita

ROMA - Immunoterapia e tecnologia CAR-T negli ultimi anni hanno stravolto positivamente l'ematologia con opzioni terapeutiche in grado di fare la differenza anche nella qualità di vita. La tecnologia CAR-T si basa sull'idea di sfruttare la capacità del sistema immunitario di riconoscere il cancro. Un grande passo avanti rispetto a non molti anni fa, quando per molti tumori ematologici, l'unico metodo di cura disponibile era la chemioterapia.

La Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, promossa da AIL e posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, che si è svolta l'altro giorno è stata l'occasione per condividere e confermare i successi della ricerca scientifica.

«La prospettiva di cura rappresentata dalle CART ha dimostrato di modificare la prognosi di linfomi aggressivi per i quali non erano disponibili alternative concrete - afferma Sergio Amadori, Presidente Nazionale AIL -. Oggi i pazienti hanno una possibilità in più di controllare la malattia e anche la possibilità di guarire».(A.Cap.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 05:01

