Linfomi e leucemie: Car-T Unit all'Humanitas

MILANO - Il trattamento con le cellule CAR-T nei pazienti con linfomi aggressivi e leucemie linfoblastiche con più ricadute, per i quali non esistevano alternative terapeutiche, oggi è una realtà presso il Cancer Center di Humanitas, dove è stata attivata un'unità dedicata e sono stati trattati già i primi pazienti con buoni risultati. L'Unità dedicata è composta da ematologi esperti in trapianto di cellule staminali, 2 team di infermieri professionali, di cui uno esperto in aferesi e uno dedicato esclusivamente alla gestione del paziente, neurologi, infettivologi e anestesisti.

L'implementazione di questa terapia all'avanguardia è stato un passaggio pressoché automatico del Cancer Center di Humanitas, già centro di riferimento nell'ambito dei linfomi. «Abbiamo trattato quasi 4mila pazienti con linfoma. Nell'ultimo anno il numero dei trapianti è cresciuto, nel 2019 ne sono stati effettuati 140, e il numero degli studi su questa patologia, realizzati negli ultimi anni è superiore a 60», afferma Armando Santoro, Direttore Cancer Center di Humanitas. La terapia si basa sulla modificazione genetica in laboratorio di un particolare tipo di globuli bianchi del paziente, i linfociti T, che vengono così istruiti a riconoscere le cellule tumorali e aggredirle.(A.Cap.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA