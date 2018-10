Linfoma, la forza delle associazioni

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Antonio CapernaMILANO - Ha preso il via la campagna Small Things Build Confidence, promossa da Lymphoma Coalition, network mondiale che riunisce associazioni no profit da 50 Paesi del mondo, per mettere in contatto, attraverso la pagina Facebook dell'associazione, pazienti, caregivers e dottori. Le Associazioni dei Pazienti ricoprono un ruolo fondamentale sia nel fornire informazioni e supporto ai pazienti sia nell'assicurare un punto di incontro con la classe medica e le Istituzioni.È il caso di La Lampada di Aladino Onlus con sede a Brugherio, in provincia di Monza Brianza. Fondata nel 2000 da un gruppo di ex malati di cancro, ha la finalità di supportare i malati oncologici e i loro familiari durante la fase acuta e post-acuta della malattia e nel tempo è diventata punto di riferimento per i malati e le loro famiglie a livello locale e nazionale, grazie ai suoi servizi di assistenza, prevenzione e riabilitazione.Il linfoma è la terza neoplasia più frequente al mondo, che in Italia colpisce ogni anno 16mila persone, e uno dei più diffusi è il linfoma follicolare, che si presenta generalmente intorno ai 60 anni e si sviluppa per lo più nelle sedi linfonodali e a livello del midollo osseo. «Nell'immaginario comune il linfoma sembra una patologia oncologica meno grave delle altre e spesso considerata guaribile. Questo è vero ma solo in parte- afferma Davide Petruzzelli, Presidente dell'Associazione (www.lampada-aladino.it) - Alcune forme di linfomi, tra cui il linfoma follicolare, sono infatti delle patologie croniche dalle quali difficilmente si guarisce in maniera definitiva. Bisogna dedicarsi sia alla cura della malattia sia della persona in tutte le sue dimensioni, compresa quella psichica, per avere una vita il più possibile di qualità».L'ansia, infatti, è un problema con cui convivono la maggior parte dei pazienti per la paura delle recidive. «Le soluzioni terapeutiche mirano a impedire che il tumore si ripresenti poco dopo la conclusione della terapia e poi a preservare la qualità della vita dei pazienti- spiega Umberto Vitolo, Direttore S.C. Ematologia A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino- Nel linfoma follicolare, grazie alle attuali terapie con chemioterapia associata a rituximab e mantenimento, circa la metà dei pazienti non presentano segni di recidiva per circa dieci anni. La ricerca continua a lavorare per la messa a punto di nuove terapie più efficaci: nei prossimi mesi è atteso l'arrivo di obinutuzumab, un nuovo trattamento che, in combinazione con la chemioterapia, si è dimostrato più efficace nel prevenire le recidive nei pazienti a medio-alto rischio». (leggocaperna@gmail.com)riproduzione riservata ®