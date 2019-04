«LINEE SENZA ASCENSORI E SCALE MOBILI»

Marco Esposito

«Esiste qualche stazione della Metro A che sia accessibile a noi disabili?». Con un post su Facebook l'ex deputata romana del Pd Laura Coccia, denuncia lo stato delle fermate della metropolitana della Capitale, molte delle quali sono inaccessibili per chi, come lei, si muove su una sedia a rotelle.

Contatta da Leggo, la Coccia spiega: «Oltre alle metro anche molti autobus sono inaccessibili; questo limita moltissimo la libertà di movimento delle persone. Molto spesso noi disabili siamo costretti a chiedere l'aiuto di altre persone per spostarci e questo limita la nostra libertà personale» Nelle foto postate su Facebook Laura Coccia mostra un display che elenca le stazioni con gli ascensori non funzionanti: Manzoni, Valle Aurelia, S. Giovanni, Pontelungo, Cornelia e altre ancora. La denuncia della Coccia non si ferma qui: «Anche le linee garantite come accessibili, spesso non lo sono. Vedere Roma ridotta in queste condizioni per me è intollerabile, soprattutto confrontandola con le città estere che mi capita di frequentare».

