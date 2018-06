Linea A e tram, un martedì nero

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una giornata infernale per i romani (e non solo) che usano il trasporto pubblico: metro e tram, ancora una volta, sono andate in tilt e arrivare a destinazione in tempo, per i passeggeri, è stata un'impresa proibitiva.Sulla Metro A, che già aveva subito guasti e disagi nei giorni scorsi, il servizio è stato fortemente rallentato nel tratto compreso tra Anagnina e Arco di Travertino per un intervento tecnico nelle stazioni di Anagnina, Cinecittà e Subaugusta. È andata ancora peggio alla rete tranviaria, con le linee 5, 14 e 19 che in due occasioni sono state fortemente rallentate a causa di guasti alle vetture in via Prenestina, all'altezza di viale della Serenissima. Per ovviare al disservizio, le corse dei tram sono state limitate e i passeggeri sono stati costretti a spostarsi con bus sostitutivi resi disponibili da largo Preneste e dalla fermata Gerani/Togliatti.(E. Chi.)