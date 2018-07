Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lindsay KempACCADEMIA NAZIONALEDI DANZAMimo, ballerino, coreografo, attore, regista, l'artista britannico sarà protagonista di un incontro conil pubblico sul tema Voce del verbo Danzare (ore 17), nell'ambito di Lunga Vita Festival. A seguire, Letteralmente parlando, ncontro a cura dei Ragazzi di Via della Gatta (ore 18,30); Timothy Martin & the Amazing Grace gospel choir in concerto (ore 20) e infine Giorgio Colangeli e Paolo Briguglia in Aspettando Godot di S. Beckett con Riccardo De Filippis e Giancarlo Nicoletti Regia Filippo Gili (ore 22).Largo Arrigo VII 5,oggi, 12-20 euro, 34073700803Roberto BolleTERME DI CARACALLASeconda serata del gala Roberto Bolle and Friends che vedrà l'étoile internazionale calcare la scena con altre star del balletto(Kochetkova, Kuranaga, Domitro, Eichwald, Greco, Kloborg, Melnik e altri) in un programma che unisce la danza classica a quella moderna.Viale delle Terme di Carcalla 52, oggi alle 21,operaroma.itThe FreexielanderCASA DEL JAZZMusica che affonda le proprie radici nella tradizione Dixieland: Aurelio Tontini tromba; Giancarlo Schiaffini trombone; Eugenio Colombo sax alto; Alberto Popolla clarinetto; Errico de Fabritiis sax tenore; Francesco lo Cascio vibrafono; Gianfranco Tedeschi contrabbasso; Nicola Raffone batteria.Viale di Porta Ardeatina 55, oggi alle 21, 15 euro