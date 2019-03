Lina Sastri

FELTRINELLI RED

La casa di Ninetta (Guida Editori) è un racconto scritto dall'attrice, qui alla sua prima prova di scrittrice. Di ispirazione autobiografica e letteraria, prende spunto dalla vita reale degli ultimi anni di Ninetta, spazia nel quotidiano di un vicolo napoletano, toccando i rapporti madre figlia, uomo donna, famiglia, vita.

Via Tomacelli 22-25,

oggi alle 18,30

Alessandro Barbano

TEMPIO DI ADRIANO

CAMERA DI COMMERCIO

Docente e giornalista presenta nel suo saggio

Le dieci bugie. Buone

ragioni per combattere

il populismo (Mondadori) in cui conduce un'analisi critica sulle eredità culturali da cui deriva l'attuale populismo, ragionando sulle falsità che ne avrebbero consentito l'affermazione. Interverranno Marco Bentivoglio, Carlo Calenda, Sabino Cassese, Stefano Prisi, coordia Gianni Letta.

Piazza di Pietra,

oggi alle 17,30

Mario Palma

MUSEO MACRO - ASILO

Presenta il suo libro L'arte che non dorme Memorie e fantasie di un viaggio infinito, la narrazione, curiosa e avvincente, delle emozioni e riflessioni che tante inedite espressioni di creatività umana hanno provocato nel cuore e nella mente dell'autore. Interverranno Massimo Mattioli e Cristian Pandolfino.

Via NIzza 138,

oggi alle 18

