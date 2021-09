Lin, insultata perché cinese: «Non mi fermo, sono romana»

Maria Bruno

Yifan Lin, candidata alle comunali con Roberto Gualtieri, è stata sommersa da insulti razzisti sui social. Il motivo? Avere origini cinesi. Nata a Shangai, si è trasferita a Roma all'età di 12 anni e ora ha avviato la sua candidatura col Pd a sostegno della Capitale. Una scelta poco gradita da molti romani che, senza filtri, le hanno rivolto commenti offensivi: «Torna in Cina, Roma è dei romani», si legge su Facebook; e ancora: «Ma sparisci zecca comunista cinese, candidati nella tua Cina». Insulti a cui Yifan Lin ha risposto con garbo e compostezza attraverso un post sulla sua pagina ufficiale. «All'inizio quei commenti mi hanno molto ferita racconta Lin - Pensavo di dare il mio piccolo contributo a beneficio della città dove sono cresciuta. Quelle persone però non rappresentano tutti i romani ma solo una minoranza che ha paura della diversità. Ora conclude - tutte quelle offese le ho trasformate in forza: lavorerò sull'integrazione delle comunità. Roma è la mia città e io sono una cittadina italiana, anzi romana: ho il diritto e la voglia di migliorarla».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Settembre 2021, 05:01

