Lillo, attore comico e conduttore della trasmissione Sei uno zero su Rai RadioDue: quando è nei panni di automobilista, che reazioni al cospetto di un pedone distratto dal cellulare?

«Vado su tutte le furie. Una volta ne stavo per mettere sotto uno che mi ha attraversato la strada con le testa dentro al display, pensando invece di essere sulle strisce».

Come ha reagito?

«Insultandolo selvaggiamente. Gli ho detto cose irriferibili».

Perché lei è un automobilista-modello?

«Macché, sono spesso distratto. Le frecce spesso non le metto proprio e commetto una grande varietà di piccole infrazioni».

Crede che il cellulare abbia rubato il lume della ragione a troppe persone?

«Purtroppo sì. Gli altro con me si incazzeranno per tante cose sbagliate che faccio ogni giorno, però non commetto l'errore di guidare e rischiare la vita per rispondere a un sms o per stare su una chat». (M.Fab.)

Mercoledì 10 Luglio 2019, 05:01

