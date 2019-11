Ligabue, festa per i 30 anni di carriera a Campovolo

ROMA - «Campovolo è il posto dove festeggeremo i 30 anni di carriera, è il posto delle nostre feste e delle nostre ricorrenze. Cercheremo di comprimere 30 anni in una serata sola. E qua vicino stanno costruendo la fatidica arena dove sarà più facile assistere ai concerti e con quel concerto, il 12 settembre 2020 avremo il piacere di inaugurarla. 12 settembre 2020, 30 anni in un giorno». Così Luciano Ligabue, direttamente da Campovolo, annuncia sui social il concerto-evento del prossimo anno.

La Festa si terrà in uno spazio nuovo e creato ad hoc per la musica al Campovolo, denominato RCF Arena Reggio Emilia, attrezzato per ospitare fino a 100.000 persone. Sarà un evento live in data unica, prodotto e organizzato da Riservarossa e Friends & Partners.

Martedì 12 Novembre 2019, 05:01

