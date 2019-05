Liga e calcio scommmese: ex Real e altri cinque arrestati

Massimo Sarti

MILANO - «Operazione Oikos». Questo è il nome del terremoto che ha scosso nelle scorse ore il calcio spagnolo. Mandati d'arresto per scommesse a carico di calciatori, dirigenti e anche di un medico. Come hanno spiegato i media locali, tutto era nato da una denuncia del capo della Liga Javier Tebas, in seguito a sospetti su alcune partite. Le indagini hanno riguardato gare delle stagioni 2016-17 e 2017-18 non solo della Liga, ma anche della seconda e della terza serie iberiche. Secondo alcune fonti, sarebbe stato attenzionato anche il match tra Valladolid e Valencia del massimo campionato appena conclusosi. I valenciani hanno smentito ogni coinvolgimento, mentre il Valladilid, il cui proprietario è l'ex interista Ronaldo, ha emesso una nota in cui ha preso le distanze da ogni tipo di comportamento fraudolento, assicurando la massima collaborazione con la Liga e con le forze dell'ordine.

Fra gli arrestati c'è infatti un suo giocatore, quel Borja Fernandez, ex del Real Madrid, che si è ritirato dall'attività agonistica da pochi giorni. A capo dell'organizzazione, secondo gli inquirenti, ci sarebbe un altro ex del Real, quel Raul Bravo che in maglia merengue ha vinto la Champions del 2002. Fra i fermati ci sono anche altri calciatori come Aranda, che ha giocato in varie squadre spagnole fra cui il Siviglia, Inigo Lopez, ora in Segunda nel Deportivo La Coruna, e il 28enne attaccante del Getafe Samu Saiz (anche lui ex del vivaio del Real), che sarebbe coinvolto, ma ancora libero in quanto irrintracciabile, perché sarebbe in vacanza con la famiglia.

È finito nella lista degli arrestati pure il presidente dell'Huesca, Agustìn Lasaosa, assieme al responsabile del settore sanitario del club Juan Carlos Galindo Lanuza. Per tutti le accuse sono di associazione a delinquere, corruzione tra privati e riciclaggio di capitali. Secondo chi indaga, scopo dell'organizzazione era di scommettere sui risultati concordati in modo da incamerare sicure vincite.

