Lifting senza chirurgia: mito o realtà? Chiarisce la questione il dottor Francesco Madonna, specialista in Chirurgia plastica ed estetica.

Esiste davvero la possibilità di effettuare un lifting del viso e collo senza ricorrere alla chirurgia?

«I risultati di un intervento chirurgico di lifting sono certamente migliori e non paragonabili a quelli che sono ottenibili con le procedure non invasive di medicina estetica; tuttavia la tecnologia ha fatto passi da gigante e alcuni strumenti attualmente offrono risultati sorprendentemente efficaci».

Quale tecnologia attualmente è quindi consigliabile?

«Ritengo che a oggi il lifting non chirurgico effettuato con ultrasuoni microfocalizzati e guidati ecograficamente sia quanto di più si possa chiedere per migliorare e ringiovanire o tessuti del viso e del collo: estrema sicurezza, una sola seduta a zero invasività, risultati naturali e progressivamente visibili che durano oltre un anno».

A quali soggetti è raccomandata questa metodica e a quali invece no?

«Direi che è molto consigliata a uomini e donne di età compresa tra i 45 ed i 65 anni in cui il cedimento della cute è lieve o moderato e che desiderano rinfrescare l'incarnato e provare a tirare indietro di qualche anno la lancetta dell'orologio. Non esistono soggetti a cui questo trattamento con approvazione FDA sia precluso ma certamente gli effetti sono ridotti in casi esteticamente più importanti e con un indicazione molto netta alla chirurgia».

