Lifeline sbarcherà a Malta In Italia parte dei migranti

Simone PieriniSi sblocca il caso della nave Lifeline. Decisivo un colloquio segreto, avvenuto lunedì a Roma, tra il premier Giuseppe Conte e il capo di Stato francese Emmanuel Macron. L'odissea dei migranti a bordo della nave potrebbe concludersi presto nel porto maltese di La Valletta, anche se la Germania punta i piedi. Da qui, le 234 persone salvate giovedì scorso davanti alle coste libiche dovrebbero essere poi ridistribuite su base volontaria tra un drappello di paesi dell'Ue. Una soluzione inedita nella gestione degli sbarchi. Dopo il caso Aquarius, quindi, si riaccende il dibattito tra i leader europei sul tema migranti. «Il nostro principio - spiega Conte - è che chi sbarca sulle coste italiane, spagnole, greche o maltesi, sbarca in Europa. L'Italia farà la sua parte e accoglierà una quota dei migranti che sono a bordo della Lifeline, con l'auspicio che anche gli altri Paesi europei facciano lo stesso come in parte già preannunciato».Macron, ieri in visita a Roma, si è difeso dalle tante accuse ricevute: «Nessuno può dire che la Francia sia egoista. Il problema è lo sviluppo dell'Africa». Nella sua visita in Italia, il capo dell'Eliseo ha anche incontrato Papa Francesco (giungendo con 25 minuti di ritardo in Vaticano). Un colloquio «ricco e intenso», in cui il Pontefice ha ricordato che «la vocazione dei governi è quella di aiutare i poveri».Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri in visita a San Patrignano è tornato a sottolineare il ruolo avuto dall'Italia nella sua storia: «Qui si respira solidarietà, e questo è un patrimonio del nostro popolo, è nel Dna degli italiani. Si rischia di pensare che chiudersi in se stessi e scivolare nella solitudine possa essere un rifugio. È debole e triste, non ci si può arrendere alla paura».Ma il ministro dell'Interno Matteo Salvini non molla e pone una serie di paletti. «Per donne e bambini davvero in fuga dalla guerra le porte sono aperte, per tutti gli altri no», dice su Twitter lanciando l'hashtag #stopinvasione ed esultando per un'altra presa di posizione. «E due! Dopo la Ong Aquarius spedita in Spagna, ora tocca alla Ong Lifeline che andrà a Malta, con questa nave fuorilegge che finalmente verrà sequestrata». Quindi l'attacco frontale a Macron: «È arrogante, apra casa sua ai migranti». Infine, replicando indirettamente al capo del Viminale che aveva chiesto di non rispondere agli Sos, la Guardia Costiera ribadisce il suo ruolo: «Risponderemo sempre alle chiamate di soccorso, è il nostro dovere», sottolinea il comandante generale, l'ammiraglio Giovanni Pettorino.riproduzione riservata ®