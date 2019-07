Lievità? È la pizza gourmet che ha un'idea. Quella chiara e netta del suo maestro pizzaiolo Giorgio Caruso. Dove il comune denominatore del menu è l'identità napoletana, sempre presente, insieme alla qualità delle materie prime. Questo in tutti e tre i locali, compreso l'ultimo nato in via Varese, zona Moscova, dove da qualche settimana c'è una novità: Il mercoledì di Lievità. Un aperitivo, dalle 19-21, con pizza e cocktail. Un bar tender consiglia l'abbinamento a San Marzano, marinara, calzone ripieno, aglio olio e pomodoro e a tutte quelle che lo chef Caruso mette in pista. Tutti ingredienti preparati freschi (qui non esiste scongelarli!), le farine integrali o semi integrali rigorosamente macinate a pietra, vari tipi di latticini e pomodori provenienti da luoghi selezionati, così come i salumi. Insomma, pizza gourmet sì. Ma soprattutto, quello che qui fa la differenza, è la cura dei dettagli.

Lievità - Milano, via Varese 4 - tel. 02/49.677.175 - sempre aperto - costo aperitivo del mercoledì di Lievità da 10 euro.

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01

