Licenziato l'esperto pro-Tav, bufera su Toninelli: Salvini e il Pd all'attacco

Via l'esperto pro-Tav. Il ministero dei Trasporti, con una mail firmata da Danilo Toninelli, licenzia l'ingegnere Pierluigi Coppola, uno degli esperti della commissione per l'analisi costi-benefici sulla Tav, che si era però dissociato dal no all'opera, e si riapre lo scontro tra il ministro M5S e il vicepremier, Matteo Salvini. «Non ci siamo», tuona il leader della Lega chiedendo al ministro anche «dei sì» perché «se uno fa il ministro dei Trasporti deve lavorare per far viaggiare gli italiani» e non «bloccare porti, aeroporti, ferrovie, tunnel, autostrade». Il problema, insomma, sono le «troppe opere bloccate dal ministero dei Trasporti». Secca la risposta di Toninelli: «Dire che io sono il ministro dei blocchi stradali è come dire che Salvini è un ministro che non blocca le Ong». Contro Toninelli anche il capogruppo dem alla Camera Graziano Delrio: «Licenziare un professore universitario per avere espresso le sue idee è nello stile dei regimi autoritari».

Martedì 23 Luglio 2019, 05:01

