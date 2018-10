Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Presentato all'ombra del Duomo il primo Libro Bianco sull'Atrofia Muscolare Spinale (SMA), malattia genetica rara e prima causa genetica di mortalità infantile, con un forte impatto sulle famiglie. È caratterizzata da una grave debolezza muscolare progressiva e debilitante. Secondo uno studio dell'Università di Tor Vergata, realizzato in collaborazione con l'associazione Famiglie SMA, il costo annuo complessivo della malattia per le famiglie italiane coinvolte è di circa 12,4 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i costi indiretti per altri 9,8 milioni. Il Libro SMA. Il racconto di una rivoluzione, realizzato da Biogen, chiama a raccolta i principali protagonisti della svolta storica in corso in questi anni, per analizzare il percorso che ha cambiato l'evoluzione naturale della malattia.(A.Cap.)riproduzione riservata ®