Libri e musica gratis grazie al QR-code

Libri, audiolibri e brani musicali. Una montagna di prodotti per favorire il diffondersi della cultura di tutti i generi soprattutto tra i giovani, scaricabili gratuitamente tramite un QR Code. Si chiama e-Lov_Leggere Ovunque ed è la prima biblioteca multimediale ad accesso gratuito. Significativo che nasca in una delle periferie della Capitale, Tor Bella Monaca, proprio di fronte al teatro e nella sede del Municipio VI. Le sezioni sono: Scrittura delle donne, Libri per ragazzi, Grandi classici italiani, Classici da tutto il mondo, Poesie, Teatro, Musica classica, Opera. Si tratta di libri e brani musicali fuori diritti, e quindi liberamente fruibili. Basta selezionare il QR Code scelto e inquadrarlo con il proprio smartphone o tablet. Il libro, ma funziona così anche per un brano musicale, sarà scaricabile e disponibile sul proprio device. Il progetto è stato ideato dal Forum del Libro, da Biblioteche di Roma e dall'Assessorato alla Cultura del Municipio VI, in collaborazione con l'Associazione Liber Liber.

Dopo Tor Bella Monaca, il Campidoglio intende replicare l'iniziativa «alle fermate della metro, nei mercati rionali, nelle sale di attesa di edifici pubblici», dichiara la sindaca Virginia Raggi. (M.Fab.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA