«Lì sotto ogni giorno c'è aria killer»

Lunedì 15 Ottobre 2018

«Quella polvere nera che si deposita nelle sale che abbiamo di competenza la vediamo ogni giorno quando attacchiamo il nostro turno e la respiriamo un po' tutti». Massimo Dionisi, operaio e segretario provinciale del sindacato dei ferrovieri Orsa Tpl, denuncia da mesi lo stato delle stazioni e delle gallerie metropolitane di Roma. Racconta che solo a maggio 2018 è stato convocato dall'Atac per ricevere conferma della mancata depolverizzazione, operazione necessaria per un ambiente di lavoro salubre.«Quando ognuno di noi si soffia il naso sul kleenex c'è polvere nera e si spera che non succeda niente. A un nostro iscritto sono stati riscontrati problemi ai polmoni, ma è chiaro che queste situazioni emergono a distanza di anni. Noi temiamo che lì sotto ci sia una bomba nociva».Un problema che riguarda anche la gente che prende la metro: «In alcune fermate l'aria è irrespirabile. Il nuovo appalto? Tutte buone intenzioni, staremo a vedere». (S. Nat.)riproduzione riservata ®