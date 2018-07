Li non si presenta, Milan nel caos e il club al Tas senza presidente

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Tutto rinviato a sabato 21, data del prossimo consiglio d'amministrazione che avrà all'ordine del giorno la nomina del nuovo Cda, a causa dell'assenza dei quattro consiglieri cinesi che non hanno permesso il raggiungimento del quorum. Due giorni dopo il verdetto del Tas che con molta probabilità confermerà l'esclusione del Milan dall'Europa League. Insomma, il club rossonero sarà giudicato a Losanna con Li formalmente come presidente.La sua assenza sommata a quella del direttore esecutivo Han Li e i componenti del Cda Xu e Lu, assenti in via Aldo Rossi, ha impedito lo svolgersi dell'assemblea per il mancato quorum costitutivo. «Il consiglio si è riunito, ma in assenza dei consiglieri cinesi non si è formato il quorum costitutivo e la riunione non era validamente costituita. L'assemblea è stata convocata dal Presidente del collegio sindacale sabato 21 alle ore 9 e avrà come oggetto il rinnovo del CdA e la revoca dei consiglieri». Parole dell'avvocato Roberto Cappelli all'uscita di Casa Milan che non ha indicazioni sulla nuova proprietà ma certamente «la prima riunione del nuovo CdA sarebbe opportuno averla immediatamente dopo l'assemblea per ridare i poteri e tutto quello che è necessario. Scaroni presidente? Non sappiamo nulla».Intanto impazza il toto nomi sui possibili nuovi quattro consiglieri, nomi scelti da Paul Singer in persona: Frank Tuil, senior portfolio manager di Elliott; Rocco Sabelli, ex amministratore delegato Alitalia e già in Elliott, Massimo Ferrari, già membro del consiglio d'amministrazione di Tim e con legami on Elliott; Giorgio Furlani, portfolio manager di Elliott.