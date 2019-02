Lezioni da un cane libero pensatore

Il libro di questa settimana s'intitola La porta di Merle dello scrittore e animalista americano Ted Kerasote. In questo bellissimo racconto autobiografico l'autore ci racconta la storia del suo incontro con Merle nel deserto dello Utah. Merle aveva circa dieci mesi, sopravviveva da solo e cercava un umano su cui appendere il proprio cuore. Ted invece aveva 41 anni, gli piaceva scrivere di animali e stava cercando un cucciolo da poter formare un compagno.

Interpretando il comportamento del cane , e utilizzando la quotidianità e le lezioni di Merle come una porta nel mondo dei cani, Ted ci prende per mano e ci descrive il viaggio che hanno condiviso. Il loro Convivere è andato in entrambe le direzioni.

Infatti Ted ha mostrato a Merle come vivere intorno alla natura e Merle ha rimodellato le idee di Ted sulla complessità della mente di un cane, mostrandogli come la sua intelligenza potesse essere ampliata permettendogli di prendere più decisioni. L'autore allora ci permette di comprendere perché il legame cane-uomo è così intenso e come le persone e i cani comunicano così facilmente l'uno con l'altro. (A.Ben.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA